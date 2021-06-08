2021/06/08 | 13:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اتهمت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، أطرافا بحرمان الكرد من التمثيل الإنتخابي بكركوك.وذكرت الكتلة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بالتزامن مع قرب موعد انتخابات مجلس النواب بدأنا نشاهد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتلة كردية تتهم أطرافا بحرمان الكرد من التمثيل الإنتخابي بكركوك المركز الخبري الوطني.

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