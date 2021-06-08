2021/06/08 | 13:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على 5 متسللين من سوريا.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، أكدت تحرك مجموعة من الأشخاص قادمين من سوريا باتجاه الاراضي العراقية عبر اجتياز الساتر الحدودي بين البلدين، وتم التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الأمني: القبض على 5 متسللين من سوريا first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: القبض على 5 متسللين من سوريا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: القبض على 5 متسللين من سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).