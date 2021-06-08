هنية يصل القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين

2021/06/08 | 13:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن رئيسها إسماعيل هنية، وصل إلى القاهرة، الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين.وذكر الموقع الرسمي للحركة، أن هنية وصل القاهرة على رأس وفد من قيادة “حماس”، تلبية لدعوة من القيادة المصرية لإجراء حوارات في “مختلف التطورات السياسية والميدانية”.ويضم وفد حماس، نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وأعضاء …

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