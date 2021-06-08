2021/06/08 | 13:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادصل وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، الى العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.ووقع راب مع نظيره فؤاد حسين مذكرة تفاهم بين البلدين.وعقد الوزيران مؤتمراً صحفياً مشتركاً.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد وصوله الى بغداد..



وزير الخارجية البريطاني يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره العراقي first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد وصوله الى بغداد.. وزير الخارجية البريطاني يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره العراقي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد وصوله الى بغداد.. وزير الخارجية البريطاني يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).