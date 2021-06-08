مجلس الوزراء يصدر نظام التعديل الأول لنظام مجالس الآباء والمعلمين

2021/06/08 | 13:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، نظام التعديل الأول لنظام مجالس الآباء والمعلمين.وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مجلس الوزراء، قرر إصدار نظام التعديل […]

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