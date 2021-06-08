هورامي: ننتظر تنفيذ قانون الموازنة قريبا

2021/06/08 | 13:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، ان وفد حكومة اقليم كوردستان الذي زار العاصمة بغداد مؤخرا اكد الالتزام بقانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال سمير هورامي خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان الذي زار بغداد مؤخراً ناقش مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية خطوات تنفيذ قانون الموازنة.

واضاف: خلال الاجتماعات تقرر تشكيل عدة لجان مشتركة بين وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط وديواني الرقابة المالية في اقليم كوردستان وبغداد لكي تقوم تلك اللجان برفع تقاريرها الى وزارة المالية حول آليات تنفيذ قانون الموازنة.

وتابع: نحن اكدنا خلال جميع الاجتماع التزام حكومة اقليم كوردستان بالفقرات التي حددتها قانون الموازنة، وهناك وفد فني حاليا في بغداد لمناقشة الالتزامات التي تقع على عاتق حكومة اقليم كوردستان لتنيفذها وفقا لقانون الموازنة.

واوضح: لم يبقى اي اشكال كبير ونحن ننتظر تنفيذ قانون الموازنة قريبا لاننا اكدنا التزمنا التام بقانون الموازنة.

PUKmedia خاص

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