كركوك..الاحزاب الكوردستانية تنفي اجراء تغييرات ادارية لصالحها

2021/06/08 | 13:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الاحزاب الكوردستانية في كركوك، يوم الثلاثاء 8/6/2021، اجتماعا مشتركاً لمناقشة الاوضاع الراهنة في محافظة كركوك.

وبعد انتهاء الاجتماع عقد محمد عثمان مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني مؤتمراً صحفيا، نفى فيه الاتهامات التي وجهتها الاطراف العربية التركمانية لمفوضية الانتخابات.

وقال: نحن الاطراف الكوردستانية في كركوك لدينا ملاحظات على التغييرات التي اجرتها المفوضية لكننا لن نقف ضدها لانها اجراءات ادارية صدرت من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

هذا وكانت الاطراف العربية والتركمانية قد اتهمت مفوضية الانتخابات باجراء تغييرات ادارية في بعض المناصب لصالح الاطراف الكوردستانية

PUKmedia خاص -محمد ​احمد/كركوك

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