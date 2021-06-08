2021/06/08 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طيف سامي تمنع صرف مبلغ 400 مليون دينار لمدير عام بوزارة النقل (وثائق)

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