2021/06/08 | 13:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

مصرف الرشيد: استمرار اللجان الجوالة لاصدار باقات نخيل من خلال زيارة الدوائر والمقرات العسكرية

منذ 3 ساعات

الرافدين: قروض 50 مليون للبناء للموظفين والمواطنين وتمنح بدفعتين

منذ 4 ساعات

حقوق الانسان: الدخول الشامل هو الحل لما مر به الطلبة من أزمات صحية ونفسية

منذ 16 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 353 المسجلة اليوم بكورونا

منذ 18 ساعة

الصحة: الوضع الوبائي مازال خطيراً ويجب الإبقاء على الحظر الجزئي

منذ 22 ساعة

النزاهة تحبط محاولات لتهريب سياراتٍ ودراجاتٍ ممنوعةٍ من الاستيراد في البصرة

منذ 22 ساعة

الصحة تسجل 4129 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

المالية تعلن المباشرة بإطلاق مستحقات الفلاحين

منذ يوم واحد

وزير التربية يصل الى الانبار

منذ يوم واحد

مصرف الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية كردستان: امتحانات الدور الأول النهائية ستبدأ يوم 22 حزيران الجاري) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية كردستان: امتحانات الدور الأول النهائية ستبدأ يوم 22 حزيران الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).