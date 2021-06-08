2021/06/08 | 13:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن مركز الإعلام الرقمي، اليوم الثلاثاء، توقف مواقع صحف عالمية وحكومات ‏مختلفة حول العالم بشكل مفاجئ.‏ وذكر المركز، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “اكبر انقطاع في شبكة ‏الويب، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقف مواقع صحف عالمية وحكومات مختلفة حول العالم المركز الخبري الوطني.

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