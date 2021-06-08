عطل واسع النطاق يمنع الوصول إلى المواقع الإلكترونية لكبريات وسائل إعلام عالمية

2021/06/08 | 13:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت كبريات وسائل إعلام وشركات

عالمية منها CNN وNew York Times وGuardian وFiniancial

Times وBloomberg وAmazon وReddit اليوم عن تعثر

الوصول إلى مواقعها الإلكترونية.

وقالت وكالة "رويترز" إن مواقع لشبك

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