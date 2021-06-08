اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في كربلاء

2021/06/08 | 13:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الاسواق المحلية

بكربلاء ارتفاعاً طفيفاً في اسعار صرف

الدولار، امام الدينار العراقي، اليوم

الثلاثاء، (8 حزيران 2021).

وذكر مراسل وكالة نون الخبرية، ان سعر

بيع الدولار: 150.000 دينار لكل 100$، فيم

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