2021/06/08 | 14:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ازدادت حدة الإثارة في المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الدور الحاسم لتصفيات مونديال 2022، عقب فوز العراق 4-1 على كمبوديا، وخسارة البحرين 0-3 أمام إيران.ويتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصفيات المونديال..



سيناريوهات تأهل العراق وإيران والبحرين للدور الحاسم المركز الخبري الوطني.

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