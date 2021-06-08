الحشد الشعبي يشرع بعملية أمنية لتأمين المناطق المحيطة بقضاء خانقين في ديالى

2021/06/08 | 14:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شرعت قوة من اللواء 110 الحشد الشعبي ، بعملية أمنية لتأمين المناطق المحيطة بقضاء خانقين في ديالى .وذكر بيان لمديرية الحشد الشعبي " ان العملية تهدف لملاحقة المطلوبين بقضايا الإرهاب وفق مذكرات #قضائية للحفاظ على أمن المواطنين وتأمين قواطع المسؤولية"./انتهى ح

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