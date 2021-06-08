وزير التخطيط يبحث مع وفد سويسري معالجة ملف النزوح في العراق وتطوير العلاقات الثنائية

2021/06/08 | 14:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم، الثلاثاء،مع وكيل وزارة الخارجية السويسرية لشؤون الهجرة والنازحين "اورس فان آرب" والوفد المرافق له،تطوير العلاقات الثنائية، وملف النازحين.وذكر بيان للوزارة ان الجانبين ناقشا " العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، لاسيما في مجال، معالجة ملف النزوح في العراق، والدور المتوقع ان تقدمه الحكومة السويسرية في هذا المجال، في اطار الخطة الوطنية لاعادة النازحين الطوعية التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا.واوضح الوزير، ان عودة النازحين تتطلب العمل على توفير المتطلبات الاساسية للحياة، وهذا ماتعمل عليه وزارة الهجرة والمهجرين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، موضحا ان اغلب المخيمات تم اغلاقها، بعد عودة قاطنيها من النازحين، والجهود متواصلة لمعالجة اوضاع المخيمات المتبقية، بما يؤمّن العودة الطوعية لجميع النازحين الى مناطقهم.كما شهد اللقاء، مناقشة الاستعدادات لاعادة فتح السفارة السويسرية في بغداد قريبا./انتهى8

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