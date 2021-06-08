شاهد اول صورة لقيادي الحشد الشعبي قاسم مصلح بعد اطلاق سراحه

2021/06/08 | 14:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء اول صورة تداولها الناشطون تم التقاطها للقيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، بعد اطلاق سراحه يوم امس ال...

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