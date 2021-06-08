الدفاع النيابية تدعو بغداد وأربيل للتنسيق لمنع الاعتداءات على الأراضي العراقية

2021/06/08 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة الامن والدفاع النيابية الى زيادة عدد قوات حرس الحدود في المناطق الحدودية، وإرسال المزيد من القوات الاتحادية إلى تلك المناطق لإنهاء القتال وحفظ أرواح وممتلكات المواطنين العراقيين.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من اللجنة برفقة محافظ دهوك إلى المناطق الحدودية التي تشهد توتراً جراء القتال بين حزب العمال الكردستاني والقوات التركية، وسقوط عدد من الضحايا بين افراد قوات البيشمركة نتيجة استهدافهم من قبل عناصر الحزب المعارض لأنقرة، حيث أكد رئيس اللجنة رضا آل حيدران وجود الحزب على أراضي الإقليم غير شرعي وغير قانوني لافتا الى أن أي اعتداء تتعرض له قوات البيشمركة أو القوات الامنية الإتحادية يُعد عملاً إرهابيا لأنه استهداف لقوات نظامية.

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