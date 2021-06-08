زيباري: نزوح1500 مواطن بسبب التصعيد بين أنقرة وحزب العمال

2021/06/08 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري عن الاضرار الناجمة عن القتال الدائر بين حزب العمال الكردستاني والقوات التركية.

وأشار زيباري خلال مؤتمر صحفي الى التداعيات الخطيرة التي نتجت عن التصعيد بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة، والذي أدى الى اخلاء خمس وثمانين قرية في منطقة شيلادزي منذ العام الف وتسع مئة وخمسة وتسعين، مضيفا ان مسلحي الحزب فرضوا قيودا على حركة مئة وتسع وستين قرية، في حين تسبب التصعيد الأخير بين الجانبين الى نزوح الف وخمس مئة مواطن وتهجير اثنتين وعشرين قرية.

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