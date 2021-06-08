سيدني: مئات الموقوفين في أكثر عملية أمنية دولية “تطوراً” ضدّ الجريمة المنظمة

2021/06/08 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشرطة الأسترالية أنّ الشرطة الدولية “إنتربول” نفّذت بالتعاون مع أجهزة أمنية في عشرات الدول عملية هي “الأكثر تطوّراً في العالم” لمكافحة الجريمة المنظّمة حول العالم.

وأشارت الشرطة الأسترالية إلى أنّ عدد الذين اعتقلوا بفضل هذا لإنجاز في أستراليا ونيوزيلندا لوحدهما بلغ المئات.

وذكرت الشرطة الفدرالية الأسترالية أنّ تحالفاً من وكالات إنفاذ القانون في عشرات الدول تمكّن من الوصول إلى تطبيق يستخدمه عالم الجريمة المنظّمة، ممّا سمح للشرطة بالاطّلاع على رسائلهم المشفّرة وتنفيذ هذه الاعتقالات.

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