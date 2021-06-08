برنت يستقر عند 70.98 دولارا للبرميل وتكساس يسجل 68.78 دولارا للبرميل

2021/06/08 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، مع تصاعد المخاوف بشأن الحالة الهشة للتعافي العالمي في الطلب على النفط الخام والوقود.

وسجل خام برنت تراجعا بواحدٍ وخمسين سنتاً ليصل إلى سبعين دولاراً وثمانيةٍ وتسعين سنتاً للبرميل، في حين تراجع نفط غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو خمسةٍ وأربعين سنتاً ليصل إلى ثمانيةٍ وستين دولاراً وثمانيةٍ وسبعين سنتاً للبرميل.

وهذا، وأشارت بيانات اقتصادية عالمية إلى أن واردات الصين من الخام تراجعت بنحو أربعة عشر فاصلة ستة في المئة في ايار الماضي، من مستوى مرتفع قبل عام، حيث حدت الصيانة في المصافي من الطلب على مشتريات النفط.

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