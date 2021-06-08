وزير العدل يذكّر  سفير سويسرا بقرار مجلس الأمن بشأن الأموال العراقية المجمدة

2021/06/08 | 14:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير العدل سالار عبدالستار، الثلاثاء، إمكانية توقيع مذكرة تعاون بين وزارتي العدل العراقية والسويسرية، خلال استقباله سفير سويسرا لدى بغداد لوكاس جاسر، فيما ذكّر السفير العراقي نظيره السويسري بقرار مجلس الأمن بشأن الأموال العراقية المجمدة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 حزيران 2021)، إنه "استقبل وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد في مكتبه ‏الرسمي الثلاثاء، السفير السويسري لدى العراق لوكاس ‏جاسر، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ‏لاسيما في امكانية توقيع مذكرة ‏تعاون بين وزارتي العدل العراقية ‏والسويسرية؛ لتبادل الخبرات القانونية والتبليغات القضائية لتطوير تنمية ‏قدرات موظفي الوزارة في المستقبل القريب، بحضور مدير عام دائرة ‏العلاقات العدلية احمد لعيبي عبد الحسين ومدير عام دائرة التسجيل ‏العقاري الاستاذ رعد سعد الله علي ومدير عام الدائرة القانونية الست حنان ‏منذر نصيف".‏

وأضاف البيان، "ودعا الوزير الى اهمية التعاون الجاد بين الدولتين والتي من شأنها ‏تساهم في تعزيز أطر العمل وتبادل الخبرات ومن ضمنها توقيع مذكرة ‏تعاون بين الطرفين في المستقبل القريب بما يخدم ‏مصلحة الشعبين ‏الصديقين".‏

وتابع، "واستعرض الجانبان ايضا مناقشة إطلاق مبالغ مالية عائدة للحكومة ‏العراقية ‏محجوزة لدى الحكومة السويسرية"، مطالبا في الوقت ذاته "برفع الحجز عن ‏هذه الأموال ‏وإعادتها، علمًا بأن هناك قرارًا ‏صادرًا من مجلس الأمن الدولى ‏بإطلاق هذه المبالغ".

وأشار البيان إلى أنه "تمت مناقشة مشاركة جمهورية العراق في ‏كتابة الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي اعدتها الوزارة وبقية الوزارات ‏الممثلة في اللجنة الوطنية لكتابة ‏التقارير التعاهدية والتي ستقام في شهر ‏التاسع من العام الحالي في جنيف".

من جانبه، أعرب السفير السويسري عن شكره الكبير لمعالي الوزير على تعاونه الكبير وحفاوة الاستقبال،معربا عن استعداد بلاده للتعاون بين ‏الطرفين ، في مجال تبادل الخبرات وامكانية توقيع مذكرة تعاون بين ‏الجانبين في المستقبل القريب‎، بحسب البيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العدل يذكّر سفير سويسرا بقرار مجلس الأمن بشأن الأموال العراقية المجمدة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العدل يذكّر سفير سويسرا بقرار مجلس الأمن بشأن الأموال العراقية المجمدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).