مفوضية حقوق الإنسان تطالب وزارة التربية بمراعاة اوضاع الطلبة

2021/06/08 | 14:37 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد طالبت مفوضية حقوق الإنسان العراقية اليوم الثلاثاء 8 ايار 2021، وزارة التربية بمراعاة الأوضاع الحالية للطلبة و السماح بالدخول الشامل للصفوف المنتهية.وكما طالبت المفوضية باعتماد درجات الكورس الأول او نصف السنة كدرجات نهائية لطلبة الصفوف الغير المنتهية.ودعت المفوضية وزارة التربية إلى اعتماد درجات نصف السنة كدرجات نهائية للسادس الابتدائي والثالث …

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