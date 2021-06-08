النصر يتعاقد مع العراقي محمد مصطفى

2021/06/08 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي النصر الإماراتي، التعاقد مع المدافع العراقي محمد مصطفى، لمدة 3 سنوات، قادما من الفجيرة، وسيتم قيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين بقائمة الفريق للموسم المقبل 2021-2022، إلى جانب المدافع البرازيلي جلوبير ليما.

وتوجه شركة النصر لكرة القدم، الشكر إلى شركة الفجيرة، على تعاونها في إكمال صفقة التعاقد مع مصطفى (21 عاما)، الذي شارك في 23 مباراة بدوري الخليج العربي الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف.

وسبق أن خاض مصطفى عدة تجارب مع أندية أخرى قبل وصوله إلى الفجيرة، ومنها اللعب في النادي البحري العراقي بين عامي 2017 و2019، وانتقل منه إلى نادي دبا الحصن موسم 2019-2020، ومنه إلى الفجيرة.

وأعرب مصطفى، عن سعادته بالانضمام إلى النصر، وارتداء شعاره العريق في الموسم المقبل، متمنيا تقديم المستوى المتوقع والمنتظر منه.

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