البرلمان الإيراني يصوت بالأغلبية على إحالة روحاني الى القضاء بتهمة خرق الدستور

2021/06/08 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت البرلمان الإيراني بالأغلبية على قرار يتم بموجبه إحالة الرئيس حسن روحاني الى القضاء بتهمة خرق الدستور.

وحصل القرار الذي يتهم روحاني بخرق المادتين سابعة وسبعين، ومئة وخمس وعشرين من الدستور، حصل على اغلبية مئة واثنين وثمانين صوتا، في حين أسرع البرلمان بإحالة الملف الى السلطة القضائية تمهيدا لمثول الرئيس روحاني أمام القضاء.

ومن الجدير بالذكر ان المادتين المشار اليهما تنصان على ضرورة ان يحصل الرئيس على موافقة البرلمان قبل التوقيع على أية اتفاقية أو معاهدة، وهو ما يضع روحاني أمام المساءلة بسبب توقيعه قبل أعوام بالموافقة على تطبيق وثيقة اليونسكو للتعليم، والتي ابدى المرشد الإيراني علي خامنئي اعتراضه عليها في وقت لاحق.

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