محافظ المثنى: الكاظمي أوصى بإنهاء ملف المشاريع المتلكئة في المحافظة

2021/06/08 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد محافظ المثنى أحمد منفي جودة، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أوصى بإنهاء ملف المشاريع المتلكئة في المحافظة.

وقال جودة في تصريح صحفي إن الكاظمي أوصى بإنهاء ملف المشاريع المتلكئة التابعة لوزارة البلديات وبعض الوزارات الأخرى التي تعاني منها محافظة المثنى.

وأضاف أن المحافظة لديها محطة إنتاج ومحطة تحويل وخطوط نقل ومشاريع أخرى للكهرباء، ولكن هناك تجاهل من بعض المعنيين في وزارة الكهرباء للمثنى، مشيراً الى أن وزارة الكهرباء وعدت بتجهيز المحافظة بعشرين ساعة خلال الصيف المقبل لكنها لم تف بذلك، ما أدى الى قلة الثقة بين المسؤول والمواطن.

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