2021/06/08 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، موعد انتهاء الدوام الحضوري داخل المدارس وموعد انطلاق الامتحانات النهاية للعام الدراسي الحالي.وذكرت الوزارة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “يوم 19 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد موعد انتهاء العام الدراسي الحالي في كردستان المركز الخبري الوطني.

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