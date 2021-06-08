الوحدة يضم قلفا

2021/06/08 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الوحدة السوري، تعاقده مع يوسف قلفا، قادماً من حطين، على أن ينضم لتدريبات الفريق، منتصف الشهر الحالي.

وأعرب ماهر السيد، رئيس الوحدة، عن رضاه من التعاقدات الجديدة، مع وعود ببناء فريق قادر على حصد البطولات في الموسم المقبل.

بدوره عساف خليفة مدير الفريق وصف التعاقد مع قلفا، بالمكسب الكبير والصفقة المثالية.

ونجح الوحدة الأسبوع الماضي بالتعاقد مع ماهر بحري، الذي ساهم بتتويج تشرين بلقب الدوري في آخر موسمين.

ومن المتوقع أن يعلن الوحدة عن صفقات جديدة خلال الأيام المقبلة.

وخيب الوحدة توقعات أنصاره في الموسم الماضي، حين خرج مبكرا من مسابقة الكأس، فيما احتل المركز الرابع بالدوري المحلي ب47 نقطة.

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