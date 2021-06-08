الامن الوطني يوجه ضربة مباغته لقيادات داعش في بغداد

2021/06/08 | 14:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه جهاز الامن الوطني، ضربة مباغته وموجعة لقيادات داعش الارهابي في العاصمة بغداد.

وقال الخبير الامني فاضل ابو رغيف في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، انه "في هذا الايام جهاز الامن الوطني في بغداد يقوده شاب جديد بذل جهدا واعدا وانجازات امنية متميزة وفكك مجاميع ارهابية ومن بينها انجاز امني كبير مهم يلوح في الافق خلال اليومين القادمين يتعلق بتفجير الكاظمية".

وفي وقت سابق من يوم أمس، افاد مصدر امني، بالقاء القبض على 7 اشخاص مشتركين بتفجير الكاظمية.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "القوات الامنية القت القبض على سبعة اشخاص مشتركين بتفجير الكاظمية قبل عدة ايام".

واضاف، ان "عدد المشتبه بهم الملقى القبض عليهم اصبح تسعة اشخاص من ضمنهم منتسب في القوات الامنية".

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