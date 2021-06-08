السليمانية تحتضن المؤتمر الثاني لمنظمات المجتمع المدني في العراق

2021/06/08 | 14:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت أعمال المؤتمر الثاني لإدارة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول تعزيز دور المنظمات في البرنامج الحكومي وترسيخ المفاهيم الديمقراطية حول الانتخابات القادمة وتستمر لمدة 3 ايام في فندق تايتنك في محافظة السليمانية.

وخلال مؤتمر صحافي حضره PUKmedia، تحدث مدير معهد نيسان للوعي الديمقراطي: " تم عقد المؤتمر الثاني للتخطيط الاستراتيجي لمنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع معهد نيسان للوعي الديمقراطي بمشاركة 14 منظمة مدنية من كافة مدن العراق واساتذة من جامعات عراقية لتقديم مسودة استراتيجية بعد الانتخابات العراقية عن عمل المجتمع المدني وتأسيس دور حقيقي وإيجابي في مرحلة تقدم العراق الديمقراطي."

وعن دور منظمات المجتمع المدني، اكد رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم النائب شيروان الدوبرداني " اليوم تم مناقشة تعديل قانون منظمات المجتمع في العراق ودورهم في الانتخابات التشريعية القادمة من خلال الاساتذة المختصين في هذا المجال المهم والحيوي والمشاركة الفعلية في انجاز الانتخابات بصورة نزيه وشفافة ,عبر صناديق الاقتراع وإشراك المنظمات الدولية والاممية لتلك الانتخابات ."

PUKmedia عندنا الجاف- السليمانية

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