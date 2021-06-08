تربية اقليم كوردستان تحدد موعد انتهاء العام الدراسي

2021/06/08 | 14:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية في اقليم كوردستان، موعد انتهاء العام الدراسي 2020 - 2021 للمراحل من الأول الابتدائي إلى الـ11 (الخامس الإعدادي).

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها حددت الـ 19 من شهر حزيران الحالي موعدا لانتهاء العام الدراسي 2020 - 2021 للمراحل من الأول الابتدائي إلى الـ11 (الخامس الإعدادي).

واشارت الى ان يوم الـ 22 من الشهر ذاته يكون أول يوم من أيام الامتحانات النهائية/ الدور الأول.

PUKmedia خاص

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