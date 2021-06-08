2021/06/08 | 14:56 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الأمن الدولي يصدر قرارا بإطلاق الأموال العراقية: ماذا تضمن؟

أعلنت وزارة العدل، الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا بإطلاق الأموال العراقية المحجوزة لدى ‏‏الحكومة السويسرية.‎

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير العدل سالار عبد الستار محمد استقبل في مكتبه ‏الرسمي اليوم، ‏ السفير السويسري لدى العراق لوكاس ‏جاسر، وتم خلال اللقاء بحث سبل ‏تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ‏لاسيما في امكانية توقيع مذكرة ‏تعاون بين وزارتي ‏العدل العراقية ‏والسويسرية لتبادل الخبرات القانونية والتبليغات القضائية لتطوير ‏تنمية ‏قدرات موظفي الوزارة في المستقبل القريب".

ودعا الوزير، بحسب البيان، إلى "اهمية التعاون الجاد بين الدولتين والتي من شأنها ‏تساهم في تعزيز ‏أطر العمل وتبادل الخبرات ومن ضمنها توقيع مذكرة ‏تعاون بين الطرفين في المستقبل ‏القريب بما يخدم ‏مصلحة الشعبين ‏الصديقين".‏

‎ وأوضح البيان، أن "الجانبين استعرضا ايضا مناقشة إطلاق مبالغ مالية عائدة للحكومة ‏العراقية ‏محجوزة لدى ‏الحكومة السويسرية، والمطالبة برفع الحجز عن ‏هذه الأموال ‏وإعادتها، علمًا ‏بأن هناك قرارًا ‏صادرًا من مجلس الأمن الدولى ‏بإطلاق هذه المبالغ".

وبين، أنه "تم ‏مناقشة مشاركة جمهورية العراق في ‏كتابة الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي اعدتها ‏الوزارة وبقية الوزارات ‏الممثلة في اللجنة الوطنية لكتابة ‏التقارير التعاهدية والتي ستقام في ‏شهر ‏التاسع من العام الحالي في جنيف‎".

من جانبه، أعرب السفير السويسري عن شكره الكبير "للوزير على تعاونه ‏الكبير وحفاوة الاستقبال"، معربا عن استعداد بلاده "للتعاون بين ‏الطرفين ، في مجال تبادل ‏الخبرات وامكانية توقيع مذكرة تعاون بين ‏الجانبين في المستقبل القريب"‎.‎

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