فيكتوريا كولن الألماني يرفض التحاق يوسف أمين بليوث الرافدين 

2021/06/08 | 14:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفضَ نادي فيكتوريا كولن الألماني التحاق اللاعب العراقي المحترف “يوسف أمين” بصفوف منتخب الشباب الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب في مصر .

وقالَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد: ان نادي فيكتوريا كولن الالماني رفض تفريغ اللاعب (يوسف أمين) بكتاب رسمي من دون ذكر الأسباب.

وأضافَ: ان الملاك التدريبي للمنتخب تابع عن كثب مستوى اللاعب وتم توجيه دعوة رسمية له للانضمام لصفوف المنتخب.

وأشارَ محمد الى: انه من المؤمل أن ينضم محترفون آخرون لصفوف منتخب الشباب خلال تواجدنا في المعسكر التدريبي في مصر والذي يسبق البطولة.

يذكر ان منتخب الشباب وقع في مجموعة تضم منتخبات السنغال ولبنان وجزر القمر، وسيفتتح مباريات المجموعة بملاقاة جزر القمر في الحادي والعشرين من الشهر الحالي.

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