الصحة الكويتية تسمح باستخدام “جونسون آند جونسون”

2021/06/08 | 14:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء إصدار ترخيص استخدام الطوارئ للقاح “جونسون آند جونسون” المضاد لفيروس كورونا.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة عبدالله البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللجنة الفنية أجرت في هذا الشأن مراجعة مستفيضة لجميع البيانات والتقارير العلمية إلى جانب إجراء تقييم شامل لمعلومات السلامة والفعالية والجودة.

وأوضح البدر أن اللجنة قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته إضافة إلى التحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

وأضاف أن عملية المراجعة شملت أيضاً جميع الجوانب الفنية والعلمية مؤكداً أن الوزارة ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه علاوة على استمرارها في متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح محلياً وعالمياً واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وكان وزير الصحة الشيخ باسل الحمود الصباح أعلن أمس الأول التعاقد مع شركتي “موديرنا” و”جونسون آند جونسون” لاستيراد اللقاح ضد فيروس كورونا متوقعاً بدء وصول هذه اللقاحات في التوقيت نفسه تقريباً خلال الربع الأخير من السنة الحالية.

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