الرقابة المالية تصادق أرباح الشركة العام للنقل البري لعام 2019

2021/06/08 | 15:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

صادقت الرقابة المالية، الثلاثاء، على أرباح الشركة العامة للنقل البري التابعة لوزارة النقل لعام 2019.

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وقال مدير عام الشركة مرتضى كريم الشحماني وفقا لبيان صادر عن الوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (8 حزيران 2021)، إنه "استنادا إلى توجيهات ومتابعة وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، صادق ديوان الرقابة المالية على أرباح عام ٢٠١٩ وفق تدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠١٩".

وأضاف، "وتأتي هذه المصادقة بعد مطابقة ديوان الرقابة المالية و تدقيق كافة اعمال الشركة واظهرت تطابقها وتوافقها مع القوانين والتعليمات المعمول بها".

وتابع، "ووجه الوزير، الاقسام المعنية بضرورة الاسراع في الاعمال المناطة بهم ليتم بعدها توزيع أرباح ٢٠١٩ في اقرب وقت ممكن".

ولفت إلى أن "الوزير وجه شكره وتقديره الى كافة المنسوبين صانعي النجاح ودعا إياهم الى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على النجاحات المتحققه".

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