سؤال برلماني للمفوضية: هل هناك مراكز انتخابية في جرف الصخر؟

2021/06/08 | 15:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب بأعداد الناخبين (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجه رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين، رعد الدهلكي، سؤالًا لمفوضية الانتخابات حول إذا كان هناك مراكز انتخابية في منطقة جرف الصخر.

وبحسب وثيقة صادرة عن الدهلكي وحصل "ألترا عراق" على نسخة منها، أنه "استنادًا إلى المادة 61/ ثانيًا من الدستور إعلامنا بوجود مراكز انتخابية في منطقة جرف الصخر من عدمه".

وأضاف: "وفي حالة وجودها إعلامنا أعداد الناخبين المحدثة في سجل الناخب وأعداد المستلمين لبطاقة البايو مترية".

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