2021/06/08 | 15:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوات النظام السوري طفلا وجرحت اثنين آخرين خلال قصف صاروخي مكثف على ريف إدلب، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات النظام السوري تقتل طفلا بقصف على ريف إدلب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات النظام السوري تقتل طفلا بقصف على ريف إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).