حكاية لابد منها ،،،، - منصور الريكان

2021/06/08 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان منذ أنْ ساوموني على فرزِ ذاكرتيْ تيقنتُ أنَّ الحفاةَ في بلدي رهَنتهمُ حروبُ بني ناكدِ المشرقيِّ إذْ ساروا بِغَيِّ الزناةِ الموارين للكيدِ كيفَ أُنتشلنا ونحنُ الذين إذا أنكرتنا الليالي العجافُ مسكنا خطوطَ تلاويننا وما من عودةٍ فالحروبُ أنهكتنا وعادتْ تساومنا صفقةً تلو صفقةْوما شدَّ وجهي سوى غائلٍ اصطفانا نحنُ الجنود الذين تربعَ فينا الأسى والدمارُ وعافَ نكدَ بني ......





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