العبث بثوابت الصورة - أبو الحسن سلام

2021/06/08 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أبو_الحسن_سلام مهمة النوادى تهميش الريادة المسرحيةعلى الشباب أن يعبثوا بثوابت الصورة ويحطموا أرسطو وغيرهحوار مع ( د.



أبو الحسن سلاّم)أحمد زيدان :يكسب الحوار مع د.



أبو الحسن سلام أهمية خاصة نظرا لكونه أحد القلائل فى مصر الذين مارسوا المسرح تمثيلا وإخراجا ونقدا وتدريسا ، وأيضا مسئولية .لقد لعب الرجل كل هذه الأدوار مجتمعة وأجاد فيها جميعا ، ومازال حتى الآن بخبراته وطاقاته المتجددة يمارس دورا مهم ......





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