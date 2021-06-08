الفاعل الفلسفي في إبداع لويس عوض المسرحي - أبو الحسن سلام

2021/06/08 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أبو_الحسن_سلام الفاعل الفلسفى فــى الإبداع المسرحى الفاعل الفلسفى فى إبداع لويس عوض المسرحى : اذا قيل إن المسرح ولد من رحم الأسطورة، فإن تصحيح طرفى التفاعل فى تلك المقولة يدعونا الى القول : إن الفلسفة وهى أم الفكر عندما زاوجت بين الخيال والفكر خرجت الإسطورة الى الوجودوالقول بأن المسرح قد ولد من صلب التاريخ، فإن ذلك أيضا يشكل طرف المعادلة فحسب، أمال الط ......





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