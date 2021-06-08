مجلس الخدمة الاتحادي : أكثر من 20 الف خريج سيتنافسون على التعيين في مؤسسات الدولة

2021/06/08 | 15:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اعلن مجلس الخدمة الاتحادي ان استلموا اسماء الخريجين الاوائل الثلاثة من وزارة التعليم بغية تعيينهم على ملاكات الدولة.واوضح ان الأسماء شملت الخريجين لأكثر من 34 كلية ومعهد حكومي و ان أكثر من 20 الف خريج سيتنافسون على التعيين في مؤسسات الدولة.مؤكداً ان الأسماء بحاجة إلى تأمين التخصيصات المالية والدرجات الوظيفية.

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