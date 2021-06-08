العراق والصين يوقعان عقد مشروع إعادة تأهيل مطار الناصرية

2021/06/08 | 15:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وقع العراق والصين، اليوم الثلاثاء، مشروع إعادة تأهيل مطار الناصرية.وذكر بيان حكومي، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرت في القصر الحكومي، اليوم، مراسم توقيع العقد […]

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