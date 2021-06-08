بافل طالباني يجتمع مع خميس الخنجر

2021/06/08 | 15:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار زيارته الى العاصمة بغداد، التقى بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، مع خميس الخنجر رئيس تحالف العزم.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني بحث آخر المستجدات السياسية في العراق واقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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