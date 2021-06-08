بافل طالباني والفياض يبحثان التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة داعش

2021/06/08 | 15:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، مع فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني، ومسؤول الاستخبارات في وزارة البيشمركة، تم تقييم الظروف السياسية والامنية في المنطقة، والتأكيد على ضرورة التنسق والتعاون المشترك بين القوات في اقليم كوردستان والعراق لمواجهة بقايا تنظيم داعش الارهابي وترسيخ الامن والاستقرار في المنطقة بشكل أكبر.

واشار بافل طالباني الى تحركات داعش الارهابي معلنا، ان داعش لا يزال يمثل خطرا جديا وعلينا جميعا التعاون والتنسيق.



وتوفير حياة آمنة ومستقرة للمواطنين واجب قومي ووطني علينا جميعا.



لهذا فأن مباشرة عمل غرفة العمليات المشتركة بين البيشمركة والقوات العراقية عامل لبسط الامن بشكل اكثر في اقليم كوردستان والعراق.

وخلال الاجتماع، اجرى الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني قراءة للاحتمالات والمستجدات، مضيفا بالقول: ان الحوار والتفاهم المشترك، التعاون الامني والعسكري سبب مهم للامن السياسي، مطالبا ان تكون حماية حياة ومعيشة المواطنين في مقدمة اعمال جميع القوى والاطراف وان تنصب الجهود كافة بهذا الاتجاه.

PUKmedia ترجمة

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