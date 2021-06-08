بحضور الكاظمي.. التوقيع على مشروع إعادة تأهيل مطار الناصرية الدولي

2021/06/08 | 15:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جرت في القصر الحكومي، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع العقد المبرم بين الحكومة العراقية والحكومة الصينية لاعادة تأهيل وانشاء مطارالناصرية الدولي، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

وذكر بيان عن مكتب الكاظمي ان “العقد وقعه عن الحكومة العراقية رئيس سلطة الطيران المدني نائل سعد، فيما وقع عن الجانب الصينيمدير الشركة العامة الصينية للهندسة الانشائية جين كيو“.

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