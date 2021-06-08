2021/06/08 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حضر اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي رئيس هيأة المنافذ الحدودية الاجتماع الأول الذي إقامته هيأة النزاهة الأتحادية في الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد وبحضور الساده المحافظين التي تقع على اراضيها منافذ حدودية وبمشاركة السيد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية ومدير عام الهيأة العامة للكمارك.

قدم الوائلي الاجراءات التي اتخذتها هياه المنافذ في مكافحة الفساد الاداري والمالي عن طريق ممارسه الدور الرقابي والاشرافي على عمل كافه الدوائر المتواجده في المنفذ الحدودي بموجب قانون ٣٠ لسنه ٢٠١٦ وقرار مجلس الوزراء ٨٤ لسنة ٢٠٢٠ وكذلك تم طرح الاجراءات التطويرية ومنها التدقيق الالكتروني للاجراءات المتخذة بالتعاون مع الدوائر داخل المنفذ الحدودي وكذلك التنسيق مع المحافظات في اعاده اعمار البنى التحتية وتطوير المنافذ من خلال الايرادات المستحصله من المنافذ الحدودية حيث طالبت هيأة المنافذ بقيام المحافظات بانشاء ممرات للترانزيت وكذلك مباشرة الوحدات البلدية داخل المنافذ من اجل ادامه التنظيف وتوفير الخدمات المطلوبه مع التاكيد على المحافظين بمتابعه اجراءات عقارات ألدولة في المحافظات من اجل اكمال عقود الايجار للخدمات المطلوبة في المنفذ كونها الجهة المالكة للارض بموجب القانون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع تقييم واقع المنافذ الحدودية بحضور عمر الوائلي رئيس هيأه المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع تقييم واقع المنافذ الحدودية بحضور عمر الوائلي رئيس هيأه المنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).