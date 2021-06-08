التوقيع على مشروع اعادة تاهيل مطار الناصرية الدولي بحضور مصطفى الكاظمي

2021/06/08 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرت في القصر الحكومي، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع العقد المبرم بين الحكومة العراقية والحكومة الصينية لاعادة تأهيل وانشاء مطار الناصرية الدولي.

حيث وقع العقد عن الحكومة العراقية رئيس سلطة الطيران المدني نائل سعد، فيما وقع عن الجانب الصيني مدير الشركة العامة الصينية للهندسة الانشائية جين كيو.

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