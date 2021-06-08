إقالة قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي

2021/06/08 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بصدور قرار من وزارة الداخلية يقضي بإقالة قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي ادم.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "قراراً صدر من وزارة الداخلية، بإقالة قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي آدم"، لافتاً إلى ان "هناك عدداً من الاسماء من البصرة او خارجها قد تكلف بإدارة القيادة خلفا للواء عباس".

وأضاف، أن "اللواء المقال أحيل بحسب القرار إلى امرة وزارة الداخلية".

وكانت البصرة قد شهدت قبل شهر تغيير قائد عمليات البصرة اللواء الركن اكرم صدام، وتكليف اللواء الركن علي الماجدي بدلاً عنه.

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