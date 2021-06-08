توقيع عقد إعادة تأهيل مطار الناصرية الدولي

2021/06/08 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وقع العراق والصين، اليوم الثلاثاء، على عقد مشروع اعادة تأهيل مطار الناصرية الدولي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، جرت في القصر الحكومي، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع العقد المبرم بين الحكومة العراقية والحكومة الصينية لإعادة تأهيل وانشاء مطار الناصرية الدولي".

وأضاف البيان، أن "العقد وقع عن الحكومة العراقية رئيس سلطة الطيران المدني نائل سعد، فيما وقع عن الجانب الصيني مدير الشركة العامة الصينية للهندسة الانشائية جين كيو".

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