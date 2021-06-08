الكاظمي: تمكنت الحكومة برغم التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة من إنجاز خطوات مهمة على طريق الإصلاح

2021/06/08 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء ، ان الحكومة تمكنت برغم التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة من إنجاز خطوات مهمة على طريق الإصلاح، وإنقاذ البلد مالياً واقتصادياً، وتحاول جاهدة وبخطط واستراتيجيات تم اعدادها من وضع البلد على الطريق الصحيح./انتهى7

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