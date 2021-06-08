العراق وسويسرا يبحثان ملف تقديم مساكن لإعادة النازحين

2021/06/08 | 15:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وفد سويسري، الثلاثاء، مع وزير التخطيط العراقي العلاقات الثنائية بين البلدين والدور المتوقع ان تقدمها الحكومة السويسرية في اطار الخطة الوطنية لاعا...

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